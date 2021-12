Campania: Saiello (M5s), aumento tasse rischia di inficiare ripresa economica

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"20 anni di apprezzato lavoro nel mondo dell’informazione sono testimonianza dell'affidabilità e della serietà di Agenzia Nova" Lucia Azzolina

Deputata del Movimento 5 stelle ed ex Ministro dell’Istruzione

20 luglio 2021

- "La fase di ripresa economica della Campania rischia di essere inficiata dall'aumento delle aliquote Irpef, introdotte con la riforma fiscale regionale, che andranno a colpire la classe media della popolazione, ovvero quella ha subito maggiormente gli effetti della crisi pandemica. Ci saremmo aspettati interventi di riduzione o di mitigazione delle misure fiscali, contestualmente a provvedimenti di contrasto all'evasione fiscale, non certo un incremento, sia pur progressivo, della tassazione di cui ne pagherà le spese un ceto che costituisce l'ossatura del nostro Paese. Per questo, come Movimento 5 Stelle, continueremo a lavorare a proposte di mitigazione del carico fiscale e all'insegna della ripresa economica in tutti i comparti". Così il consigliere regionale del Movimento 5 Stelle Gennaro Saiello, a margine della discussione sul Documento di Economia e Finanza regionale, rispetto al quale il Movimento 5 Stelle ha espresso voto contrario. (segue) (Ren)