Piemonte: Cirio, favorevoli a controlli sanitari irrigiditi per accesso in Italia

- Io vedo naturalmente con favore la misura che porta all'irrigidimento dei controlli sanitari per l'accesso in Italia. Lo ha affermato il presidente del Piemonte Alberto Cirio a margine della seduta della Cig, la conferenza intergovernativa italo francese istituita dai Governi dei due Paesi per il collegamento ferroviario Torino-Lione (Tav). "Se pensate che noi abbiamo stanziato 150 mila euro per il servizio di controllo a Caselle - ha continuato Cirio -, un inserimento di risorse che noi abbiamo visto di buon grado. Oggi la soluzione c'è per viaggiare, basta che ti vaccini e hai il Green Pass", ha concluso.(Rpi)