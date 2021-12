Piemonte: Cirio su proteste no Green Pass, manifestare diritto fondamentale ma anche libertà commercio e socialità

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Riguardo alla manifestazione dei no Green Pass di sabato, conoscendo il rigore e la serietà del Prefetto e del Questore sono sicuro che garantiranno la libertà di manifestare, che va a difesa in qualsiasi momento. Però c'è anche la libertà di commercio e di socialità. Lo ha affermato il presidente del Piemonte Alberto Cirio a margine della Cig, la conferenza intergovernativa italo francese istituita dai Governi dei due Paesi per il collegamento ferroviario Torino Lione (Tav). "I commercianti - ha continuato Cirio - non hanno vissuto il Natale l'anno scorso e ora si giocano forse il weekend più importante a livello di incassi e hanno diritto di viverlo senza degli assedi. (segue) (Rpi)