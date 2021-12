Piemonte: Tav, la Cig conferma l'impegno di Italia e Francia nella continuazione dell'opera (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Tav è una infrastruttura essenziale per il nostro territorio: ho voluto essere presente a questo appuntamento per ribadire il pieno e totale sostegno di Torino a questa infrastruttura. Non possono esistere infrastrutture che vanno contro le comunità locali. Per questo sarà sempre più importante il ruolo dell'Osservatorio. Il suo compito, che è anche il compito della politica, deve essere quello di accompagnare la costruzione dell'opera". La delegazione italo-francese, coordinata dal presidente Paolo Foietta, ha presentato e formalizzato l'impegno dell’Italia per la realizzazione della tratta di accesso al tunnel di base, la programmazione dei lavori curati dalla società Telt - si legge in una nota diffusa dalla Città Metropolitana -, incaricata di realizzare la tratta di valico internazionale, gli impegni e i programmi della parte francese a seguito del recente Comitato di pilotaggio. (segue) (Rpi)