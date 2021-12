Piemonte: Tav, la Cig conferma l'impegno di Italia e Francia nella continuazione dell'opera (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sull'avanzamento dell'opera, l'Italia il prossimo anno avrà dei lavori per un miliardo di euro per effettuare i cantieri dove passeranno i futuri treni. La conclusione dei lavori è prevista per il 2030 con la messa in esercizio che dovrebbe arrivare nel 2031. Non sono mancate le polemiche, con i manifestanti No Tav che si sono ritrovati davanti al Consiglio Metropolitano di piazza Castello per chiedere alla Città di "non rientrare nell'Osservatorio Tav. Un'opera che devasterà l'ambiente". (Rpi)