Molise: presidente Micone presenta alcuni eventi natalizi promossi dal Consiglio regionale (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sabato 18 dicembre, invece, a partire dalle ore 15.00, nell'Auditorium della Santuario dell'Addolorata di Castepetroso si terrà un evento celebrativo per i volontari delle Associazioni di Protezione civile del Molise. Un evento voluto dalla presidenza del Consiglio regionale per testimoniare gratitudine alle associazioni di volontariato molisane attraverso il conferimento ad personam di onorificenze ad alcuni operatori che si sono distinti per particolari attività. Le Associazioni di volontariato - ha aggiunto il presidente - sono pregevoli espressioni di solidarietà, spirito di collaborazione e senso civico. Esse sono formate da un apparato ben strutturato e funzionale, che si avvale dell'apporto donne e uomini di grande professionalità. Una ben organizzata macchina operativa posta a disposizione delle istituzioni di tutti i livelli e a sostegno delle nostre comunità. Seguirà un concerto natalizio nella Basilica. Venerdì 21 dicembre, a partire dalle ore 10.00, presso l'Aula Consiliare di Palazzo D'Aimmo, si svolgerà un convegno dal tema "Il Molise e la sfida del regionalismo italiano dopo la pandemia". L'iniziativa mira ad approfondire il tema del regionalismo e le sue prospettive future al fine di generare un confronto e un dibattito tra gli attori pubblici e privati operanti sul territorio molisano. (Gru)