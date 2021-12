Torino: inaugurato il nuovo hub vaccinale per bambini della Fondazione compagnia di San Paolo, un migliaio di somministrazioni ogni weekend (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Questo hub ha una capacità modulare in base alle necessità. Nel weekend si potranno vaccinare anche un migliaio di bambini - ha affermato il direttore dell'Asl Città di Torino Carlo Picco - In settimana invece potremo garantirne ogni sera un centinaio, perché abbiamo optato per degli orari che non si sovrappongono con quelli scolastici. L'orario sarà quindi dalle 17 alle 20 tutti i giorni e il sabato e la domenica estenderemo l'orario a seconda delle esigenze". (Rpi)