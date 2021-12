Covid: monitoraggio scuole Piemonte, aumentano focolai e quarantene, 69,5 per cento 12-19enni sono vaccinati (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Riguardo invece all'incidenza per fasce d'età, la crescita maggiore si registra nella fascia 3-5 anni con 216,2 casi, pari ad un aumento del 36,2 per cento. Poco sotto le fasce tra i 14 ai 18 anni e tra gli 0 e i 2 anni, rispettivamente in aumento del 29,2 per cento e del 28,3 per cento. Guardando invece alla fascia d'età più colpita complessivamente ad ora rimane quella dai 6 ai 10 anni, con 574,6 casi. Ad oggi 483 scuole elementari e 18 mila 930 piccoli studenti hanno aderito allo screening del Piano scuola sicura della Regione Piemonte. Mentre sono 183 le scuole medie, con 3 mila 700 studenti partecipanti. (Rpi)