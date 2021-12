Teatro: a Napoli sabato in scena "Spaccanapoli"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sabato alle ore 21.00, al Nuovo Teatro Sanità, al quartiere Rione Sanità a Napoli, andrà in scena "Spaccanapoli" di e con Carlo Vannini (chitarra e voce), accompagnato da Emmanuele Palmiero (percussioni). Lo ha reso noto un comunicato del Nuovo Teatro Sanità. "I due artisti partendo dalla musica popolare, affrontano l'universo canoro della Napoli dell'800 e autori come Dalla, De André e Modugno, che pur non essendo di Napoli, si sono cimentati nello scrivere in lingua napoletana, raccontando, a loro modo, la città. Ad impreziosire la performance la partecipazione straordinaria di Gennaro Maresca, attore e regista, volto noto della serie Gomorra, in cui interpreta il magistrato Walter Ruggeri".(Ren)