Napoli: domani in scena lo spettacolo teatrale "Codice rosso"

- "Il Cug (Comitato unico di garanzia) dell’Università Parthenope di Napoli presenta 'Codice Rosso', spettacolo teatrale con Ciro Esposito e Rosaria De Cicco, per la regia di Nicola Le Donne e Francesco Nappi, che si terrà domani alle 12.00 a Palazzo Pacanowski, in via Generale Parisi a Napoli e che affronta il drammatico fenomeno della violenza di genere, a pochi giorni di distanza dal 25 novembre, Giornata Nazionale contro la Violenza di Genere. Lo spettacolo sarà messo in scena per gli studenti dell’Università, seguirà un momento di riflessione sulla tematica con la presidente del Cug di Ateneo, prof. Rosaria Giampetraglia, interverranno il Rettore Alberto Carotenuto e il Direttore Mauro Rocco, concluderà la prof. Carla Pansini". Così in una nota dell'Ateneo partenopeo.(Ren)