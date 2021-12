Montagna: Meloni, legge regionale Abruzzo contro spopolamento esempio buongoverno Fd'I

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente di Fd'I, Giorgia Meloni, sottolinea che "la montagna è un pezzo dell'identità italiana che Fratelli d'Italia vuole difendere. Da sempre ci battiamo per dare risposte concrete a chi vive nelle aree montane - continua la parlamentare in una nota - e fare in modo che le istituzioni, ad ogni livello, si impegnino per favorire la residenzialità, combattere lo spopolamento e rilanciare le attività economiche. Grazie al presidente della regione Abruzzo, Marsilio, per aver portato avanti e fatto approvare una proposta di legge regionale per sostenere chi sceglie di vivere in montagna con incentivi economici per chi trasferisce la residenza o apre un'attività e un assegno di natalità per favorire le nascite nei Comuni a rischio spopolamento. Un esempio del buongoverno di Fratelli d'Italia che mi auguro possa essere d'esempio anche per altre amministrazioni locali e regionali". (Com)