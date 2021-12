Covid: in Piemonte crescono il rapporto tamponi-casi e i ricoveri ordinari, boom di guariti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sono 1.861 i casi Covid segnalati oggi dall'Unità di crisi della Regione Piemonte. Sono pari al 3,5 per cento dei tamponi eseguiti, una percentuale in crescita rispetto agli ultimi giorni. Di questi positivi, 1.140 sono asintomatici. Sui ricoveri la situazione odierna è altalenante. Da un lato c'è una lieve flessione dei ricoverati in terapia intensiva (-2 rispetto a ieri). Dall'altro continuano a crescere i pazienti nei reparti ordinari che oggi hanno superato quota 600, arrivando a 613 unità (+16 rispetto a ieri). I decessi segnalati nella giornata odierna sono quattro, di cui nessuno avvenuto oggi. Molto alti i guariti, oggi a quota 1.023. (Rpi)