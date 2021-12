Piemonte: l'assessore al Lavoro di Torino su ex Embraco, serve posizione forte governo per ricollocare lavoratori (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Un obiettivo – ha continuato Pentenero - da conseguire coinvolgendo, insieme alle istituzioni e ai sindacati, tutte le rappresentanze delle categorie produttive, allo scopo di dare ai lavoratori la possibilità di seguire percorsi di riqualificazione professionale e di offrire loro opportunità di impiego anche in aziende del territorio. Serve inoltre una posizione forte da parte del governo sul tema dell'utilizzo dei fondi per la reindustrializzazione dell'area. Occorre un impegno da parte di tutti per compiere concreti passi avanti verso una soluzione vera che, già dal prossimo tavolo Mise convocato per il mese di gennaio, possa consentire di individuare un percorso che permetta di tutelare pienamente i lavoratori e dare risposte alla necessità di ricollocarli", ha concluso. (Rpi)