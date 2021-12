Vaccino: in Piemonte oltre 29 mila terze dosi, 17 mila preadesioni fascia 5-11 anni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In Piemonte oggi sono state somministrate 29 mila 062 dosi, la larga maggioranza delle 33 mila 214 complessive inoculate. Inoltre, ad ora sono state 17 mila le preadesioni nella fascia 5-11 anni per la vaccinazione, che partirà domani. Proprio oggi sono arrivate le 102 mila dosi pediatriche di Pfizer che verranno utilizzate per la vaccinazione dei più piccoli. Domani il presidente del Piemonte Alberto Cirio sarà all'Hub vaccinale bambini della Fondazione Compagnia di San Paolo per inaugurare la nuova fase di somministrazioni. Fino ad ora la Regione ha utilizzato il 98,9 per cento delle dosi disponibile. (Rpi)