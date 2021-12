Napoli: Manfredi, fiducia e collaborazione con istituzioni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Ho incontrato i vertici della Corte dei Conti, ognuno nel proprio ruolo istituzionale in rapporto, ognuno nel proprio ruolo di massima collaborazione. Sono molto fiducioso che si apra una stagione positiva, in cui tutti insieme lavoriamo per il rispetto delle regole nel proprio ruolo istituzionale". Lo ha affermato il sindaco di Napoli Gaetano Manfredi a margine dell'Udienza pubblica per il giudizio di parificazione del rendiconto generale della Regione Campania, alla Corte dei Conti. (Ren)