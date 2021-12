Agroalimentare: a Procida venerdì l'evento "Il cibo è cultura"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Da venerdì a domenica a Procida ci sarà l' evento "Il cibo è cultura", protagoniste le capitali italiane della Cultura 2021 e 2022 Parma e Procida "Gemellate" nel segno del gusto ed esaltando il lavoro condiviso, la sostenibilità dei sensi e una visione ecosostenibile delle produzioni agro-alimentari, in linea con la lunga tradizione dell'enogastronomia italiana. Lo ha reso noto un comunicato della Coldiretti Campania. Tre giorni di riflessioni, laboratori e mercatini del chilometro zero con Coldiretti Campania e Osservatorio Dieta Mediterranea. In una tavola rotonda venerdì i sindaci di Procida e Parma, Dino Ambrosino e Federico Pizzarotti, sottolineeranno l'importanza dell'enogastronomia nei processi di sviluppo culturale delle due città. Interverranno anche il direttore di Procida 2022 Agostino Riitano, il vicepresidente nazionale Coldiretti Gennarino Masiello, il presidente dell'Osservatorio Dieta Mediterranea, Vito Amendolara, gli assessori alla Cultura Michele Guerra e al Turismo Cristiano Casa (Comune di Parma), gli assessori al Turismo Leonardo Costagliola e alla Cultura Michele Assante del Leccese (Comune di Procida). (Ren)