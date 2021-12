Piemonte: Cirio, Tav fondamentale perché futuro passa da logistica e spostamento persone e merci

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il futuro passa attraverso la logistica e la capacità di spostare se stessi e le merci, ce lo dimostra il Covid. Per questo la Tav è fondamentale. Lo ha affermato il presidente del Piemonte Alberto Cirio, intervenuto al Cig, la conferenza intergovernativa italo francese istituita dai Governi dei due Paesi per il collegamento ferroviario Torino Lione (Tav). "Dobbiamo costruire opere che possano convivere con l'ambiente - ha continuato Cirio -. Io oggi credo ci sia un passaggio storico importante legato alla decisione del Comune di Torino, che è stata la nostra capitale d'Italia. Vediamo questa scelta della Città con grandissimo favore. Il nostro obiettivo sarà trovare il fondante per lavorare assieme, senza annullare le proprie individualità", ha concluso. (Rpi)