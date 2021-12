Torino: il Prefetto, Tav verrà realizzata ma discutiamone con la società civile e istituzioni locali

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Bisogna dialogare con tutte le componenti, anche con la società civile e le istituzioni locali. Questa grande opera, che sarà realizzata, va discussa insieme per trovare le modalità migliori per raggiungere gli obiettivi prefissati. Lo ha affermato il nuovo Prefetto di Torino Raffaele Ruberto, intervenuto alla Cig, la conferenza intergovernativa italo francese istituita dai Governi dei due Paesi per il collegamento ferroviario Torino-Lione (Tav). "Ringrazio il sindaco di Torino per le parole di grande chiarezza. Bisogna rispettare i trattati e dialogare tra le varie componenti istituzionali e sociali. La circolazione delle merci è importante, così come il rapporto tra i nostri due paesi (Italia e Francia)", ha concluso. (Rpi)