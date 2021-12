Campania: Saiello (M5s), aumento tasse rischia di inficiare ripresa economica (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Saiello ha aggiunto: "In Campania con una congiuntura straordinariamente favorevole, ci aspettiamo che si lavori avendo come obiettivo l'opportunità offerta dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, grazie al quale possiamo realmente cambiare il volto della nostra regione, rilanciandone tutti i settori produttivi. Dobbiamo creare condizioni favorevoli a investire in Campania e a creare nuova occupazione. Proporremo di potenziare i centri per l'impiego, avvalendoci anche del contributo dei Navigator, a cui vanno assolutamente prorogati i contratti. Così come vanno messi in campo interventi per potenziare la sanità regionale". Saiello ha concluso: "Auspichiamo che ci sia un coinvolgimento del Consiglio regionale, che invochiamo da tempo, soprattutto sulle politiche di attuazione del Pnrr, che rappresenta la via maestra verso un cambio di passo per il rilancio definitivo della Campania". (Ren)