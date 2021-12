Napoli: Borrelli (Europa Verde), si può riaprire galleria Vittoria per feste Natale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Realisticamente potremmo riavere la galleria Vittoria riaperta durante le feste di Natale, così parte del traffico veicolare verrebbe decongestionato. Fino a pochi giorni fa questa ipotesi sembrava da scartare ed invece si sta agendo in fretta a differenza di come fatto nei mesi scorsi durante la vecchia amministrazione che aveva dimostrato di non essere all'altezza della situazione. Negli ultimi 60 giorni c'è stato un cambio di passo considerevole, segno che la nuova gestione cittadina ha voglia di fare e le giuste competenze. Un'ottima notizia, si comincerà ad amministrare la città in modo del tutto differente". Lo ha affermato in una nota il consigliere regionale di Europa Verde Francesco Emilio Borrelli. (Ren)