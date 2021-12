Vaccino: il Piemonte taglia il traguardo di un milione di terze dosi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Piemonte ha raggiunto il milione di terze dosi somministrate. Ad annunciarlo la Regione in una nota stampa. "Parliamo di 1 milione di persone già richiamate con terza dose, che rendono la Regione Piemonte tra le più veloci in Italia in questa nuova fase della campagna vaccinale, ma anche tra quelle in cui il virus nonostante, l’incremento dei casi è ancora maggiormente contenuto - hanno affermato il presidente della Regione Piemonte Alberto Cirio e l’assessore alla Sanità Luigi Genesio Icardi -. Lo ripetiamo sempre, ma non possiamo fare a meno di dire grazie a tutto l’esercito del vaccino e ad ogni operatore della sanità piemontese, perché in questo momento di maggiore circolazione del virus stanno facendo ogni sforzo immaginabile per fronteggiare la pandemia e allo stesso tempo continuare a garantire l’attività ordinaria del nostro sistema sanitario". (segue) (Rpi)