- In particolare - si legge nella nota - in due delle categorie a maggiore priorità, gli over 80 e il personale sanitario, la copertura della terza dose tra coloro che hanno maturato i 150 giorni supera l’85,5 per cento. E più in generale, il Piemonte ha coperto oltre il 50 per cento dei cittadini che hanno maturato i tempi per la dose aggiuntiva: in tutto sono 1,9 milioni. (Rpi)