Torino: Lo Russo, sosterremo Tav e accompagneremo tutta la progettazione

20 luglio 2021

- Vogliamo sottolineare che ci siamo, sosterremo l'opera e accompagneremo, per quanto in nostro potere, tutta la progettazione compresa la parte compensativa. Con queste parole il sindaco di Torino Stefano Lo Russo ha aperto la Conferenza intergovernativa italo francese istituita dai Governi dei due Paesi per il collegamento ferroviario Torino Lione (Tav), rompendo con la posizione presa dalla precedente giunta comunale guidata dal Movimento 5 Stelle. "Siamo in una situazione difficile e complessa anche a causa dell’emergenza pandemica - ha continuato Lo Russo -. Con i nostri territori che hanno affrontato e subito le conseguenze della pandemia. (segue) (Rpi)