Torino: Lo Russo, sosterremo Tav e accompagneremo tutta la progettazione (2)

- Siamo chiamati tutti come europei a dare il nostro contributo alla lotta al cambiamento climatico e dobbiamo farlo costruendo e investendo in infrastrutture di trasporto pubblico sostenibili dal punto di vista ambientale e nella riduzione delle emissioni. E i treni vanno proprio in quella direzione. Per questo l'osservatorio Torino-Lione rimane fondamentale, anche per velocizzare i flussi tra i nostri paesi. Accompagnare lo svolgimento di quest'opera è compito della politica", ha concluso Lo Russo. (Rpi)