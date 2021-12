Piemonte: Tav, la capo delegazione francese, siamo un corridoio europeo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Torino e Lione sono due città che hanno diverse relazioni, siamo in un corridoio europeo che viene dal sud della spagna e dell'italia per risalire fino all'ucraina. Quest'opera è un passaggio estremamente importante. Lo ha affermato la capo delegazione francese della commissione Torino-Lione Josiane Beaud, intervenuta questa mattina a margine della Cig, la conferenza intergovernativa italo francese istituita dai Governi dei due Paesi per il collegamento ferroviario Torino-Lione (Tav). "Senza contare che dal tunnel del Frejus passano oggi 46 milioni di tonnellate di merci, una cosa che non è buona per il nostro massiccio alpino che è un piccolo gioiello ma molto fragile", ha concluso. (Rpi)