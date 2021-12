Campania: Zinzi (Lega), impegno cdx per evitare aumento tasse regionali

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "L'impegno del centrodestra è quello di evitare l'aumento delle tasse con la nuova Legge di Stabilità in Campania. Chiediamo l'abrogazione dell'art. 1 recante "disposizioni in materia di addizionale regionale all'Imposta sul Reddito delle Persone Fisiche" e presenteremo oltre mille emendamenti per evitare che si mettano le mani nelle tasche dei cittadini campani". Così in una nota nota il capogruppo della Lega Gianpiero Zinzi in merito alla discussione sulla Legge di Stabilità regionale. (Ren)