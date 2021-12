Piemonte: l'assessore al Lavoro di Torino su ex Embraco, serve posizione forte governo per ricollocare lavoratori

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “L’Amministrazione comunale del capoluogo piemontese, insieme alle Amministrazioni locali quali la Città metropolitana di Torino e i Comuni di Chieri e di Riva presso Chieri, confermano il proprio impegno e la massima disponibilità nel fare il possibile, per quanto di propria competenza, al fine di trovare una strada concretamente percorribile per consentire la ricollocazione dei 377 lavoratori della ex Embraco. Lo ha annunciato in una nota stampa l'assessora al Lavoro di Torino Gianna Pentenero, che oggi ha partecipato a Roma al tavolo convocato al ministero dello Sviluppo Economico per affrontare la questione Embraco. (segue) (Rpi)