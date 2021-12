Covid: monitoraggio scuole Piemonte, aumentano focolai e quarantene, 69,5 per cento 12-19enni sono vaccinati

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Dal monitoraggio della Regione Piemonte nella settimana dal 6 al 12 dicembre, i focolai e le quarantene nelle scuole sono aumentanti ma sempre in misura contenuta rispetto alla totalità delle classi scolastiche presenti nel territorio. Nel frattempo, sono stati vaccinati con il ciclo completo di somministrazioni 219 mila giovani tra i 12 e i 19 anni, pari al 69,5 per cento della platea potenziale e all'89,5 per cento degli aderenti. Nel personale scolastico invece, ad ora è stata vaccinata con ciclo completo il 92 per cento della platea complessiva. Sul numero delle focolai e delle quarantene, la Regione segnala per i primi un aumento da 127 a 172, mentre per le seconde da 450 a 674. (segue) (Rpi)