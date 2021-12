Napoli: Manfredi, venerdì decisione delle misure anti assembramento

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Abbiamo un tavolo in prefettura, venerdì decideremo e cercheremo di fare in modo che ci sia un controllo per evitare che ci sia un eccessivo affollamento soprattutto dei luoghi simbolici". Lo ha detto il sindaco di Napoli Gaetano Manfredi, a margine dell'udienza pubblica sul rendiconto generale della Regione Campania alla Corte dei Conti, riguardo le decisioni che si prospettano per il periodo natalizio e le misure anti covid. (Ren)