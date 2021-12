Napoli: sabato al via l' iniziativa "L'arte come strumento di valorizzazione del minore"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sabato alle ore 10.00, presso il Complesso Monumentale San Domenico Maggiore - Sala del Capitolo, a Napoli, si svolgerà l'iniziativa "L'arte come strumento di valorizzazione del minore e di recupero sociale nel contrasto all'evasione scolastica". Lo ha reso noto un comunicato Garante Infanzia Campania. Parteciperanno il garante per l'infanzia e l'adolescenza della Campania prof. Giuseppe Scialla, l'avv. Manuel Fabozzo presidente associazione di promozione sociale L'Agorà Partenopea, l'on. Enza Amato presidente del consiglio comunale di Napoli e il prof. Francesco De Rosa presidente dell'associazione presidi-dirigenti scolastici della Campania. Studenti minori a rischio evasione scolastica e povertà educativa a San Domenico Maggiore per una giornata di arte e cultura, dedicata alle scolaresche, capace di trasmettere e recuperare importanti valori morali e sociali. In programma la Mostra di Opere d'arte della pittrice Maralba Focone ispirate al disagio infantile e ai minori come vittime passive di disagi familiari e responsabilità genitoriali. "Trascorrere una giornata nel meraviglioso contesto culturale quale quello di San Domenico Maggiore è un'opportunità che offriamo agli studenti e ai ragazzi disagiati di Napoli per implementare la loro autostima e le capacità individuali attraverso l'apprendimento delle tecniche del disegno e l'approccio con l'arte grazie alle dimostrazioni pratiche dell'artista che interagirà con i presenti” - ha spiegato il garante per l'infanzia e l'adolescenza della Campania Giuseppe Scialla.(Ren)