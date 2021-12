Covid: giovedì De Luca a Caivano (Na) premia medici e imprese

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Giovedì alle ore 11 presso l'auditorium del centro servizi del Consorzio Asi sito a Caivano (Na) nella zona di Pascarola, il Presidente De Luca premierà medici, infermieri e imprenditori distintisi nel 2021 per la propria attività di promozione della vaccinazione, di contenimento del contagio e di contributo alla collettività. L'annuncio in una nota. Oltre alla partecipazione del Presidente, la giornata prevede interventi dell'Assessore Regionale alle attività produttive Antonio Marchiello, del Direttore Generale dell'Asl Napoli 2 Nord Antonio d'Amore e del Presidente del Consorzio ASI Napoli Giosi Romano. Saranno premiate tre imprese distintesi per l'attiva di promozione della vaccinazione presso i propri dipendenti, mentre per l'Asl Napoli 2 Nord riceveranno il premio: infermieri, medici, un tecnico, un amministrativo, un reparto e due strutture territoriali. (Ren)