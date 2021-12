Piemonte: il 16 dicembre pubblicato online l'annuario statistico regionale (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’obiettivo - si legge in una nota stampa della Regione - è quello di restituire un quadro sintetico, aggiornato e facilmente fruibile tramite centinaia di elaborazioni (tabelle e cartografie) organizzate in 17 sezioni tematiche. I temi analizzati spaziano dal territorio, all’ambiente, alla demografia, alla salute e stili di vita, fino alla sicurezza, istruzione e cultura, dallo sport, al turismo, al lavoro ed economia, per arrivare alla ricerca e innovazione, al mercato immobiliare e a trasporti e telecomunicazioni. Quest'anno ci sarà anche uno spazio dedicato al Coronavirus, con alcune tavole dedicate all'incidenza della mortalità connessa alla malattia. (Rpi)