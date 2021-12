Abruzzo: da Giunta regionale via libera ai Piani neve 2021-2023 (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sulla base di tale criterio, le erogazioni saranno le seguenti: Stagione invernale 2021/2022: euro 250.000 in favore della provincia di Teramo; euro 260.000 in favore della provincia di L'Aquila; euro 123.610 in favore della provincia di Pescara; euro 280.000 in favore della provincia di Chieti. Stagione invernale 2022/2023: euro 250.000 in favore della provincia di Teramo; euro 260.000 in favore della provincia di L'Aquila; euro 120.000 in favore della provincia di Pescara; euro 270.000 in favore della Provincia di Chieti. "La Giunta regionale, a dimostrazione dell'attenzione riservata alle problematiche di viabilità create dai sempre più acuti fenomeni nevosi, ha deciso di stanziare somme per un importo superiore del 30 per cento a quelle assegnate l'anno precedente. Gli importi, ripartiti in base all'estensione viaria di ciascuna provincia, permetteranno alle amministrazioni di fronteggiare prontamente eventuali criticità", ha concluso D'Annuntiis. (Gru)