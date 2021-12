Campania: De Luca, oggi il punto con la stampa

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "A margine dell'inaugurazione della mostra dei progetti di restauro e recupero di Palazzo Penne e della Chiesa dei Santi Demetrio e Bonifacio, con la stampa, alle ore 14, facciamo il punto sui progetti per Napoli, sulle ordinanze regionali per le feste di Natale e Capodanno e sulla campagna vaccinazioni che domani parte anche per i bambini della fascia d'età 5-11 anni". Lo ha annunciato su Facebook il presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca. (Ren)