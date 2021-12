Piemonte: il rettore dell'Università di Torino a "Nova", con Pnrr interventi cruciali come campus scienze Grugliasco e centro culturale Cavallerizza

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Grazie al Pnrr potremo lavorare su degli interventi cruciali per il territorio, la formazione e la ricerca come ad esempio il nuovo campus delle scienze a Grugliasco e la Cavallerizza Reale, che diventerà un centro culturale innovativo. Lo ha affermato il rettore dell'Università di Torino Stefano Geuna ad "Agenzia Nova", a margine della cabina di regia sul Pnrr che si è svolta questa mattina nell'auditorium della Città Metropolitana di corso Inghilterra 7 a Torino. "Grazie al nostro contributo potremo dare al mondo delle imprese e alla cultura del territorio nuovi strumenti per ripartire dopo la crisi", ha concluso. (Rpi)