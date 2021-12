Torino: il rettore del Politecnico a "Nova", su Pnrr nostro contributo centrale su formazione, ricerca e innovazione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sui fondi del Pnrr avremo un ruolo centrale per quanto riguarderà la formazione, la ricerca e l'innovazione. Lo ha affermato il rettore del Politecnico di Torino Guido Saracco ad "Agenzia Nova", a margine della cabina di regia sul Pnrr che si è svolta questa mattina nell'auditorium della Città Metropolitana di corso Inghilterra 7 a Torino. "Noi facciamo una formazione rivolta alle persone che dovranno avere un impatto in una società più sostenibile, inclusiva e moderna. Facciamo anche ricerca applicata e nel Pnrr ci saranno delle azioni per i centri tecnologici e dei partenariati estesi. (segue) (Rpi)