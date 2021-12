Campania: M5s, domani a Roma presentazione proposta di legge su aree interne

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Domani alle 16 a sala stampa della Camera dei deputati si terrà la presentazione della proposta di legge "Misure per lo sviluppo e la rigenerazione economica e sociale dei comuni delle aree interne". L'annuncio in una nota: "L'obiettivo di questa proposta di legge è quello di ridisegnare una nuova geografia dei centri rurali del nostro Paese per metterne in risalto i punti di forza. Un intervento organico sotto il profilo sociale, culturale, turistico ed economico finalizzato a frenare il fenomeno dello spopolamento dei piccoli comuni e garantire l'uguaglianza dei cittadini su tutto il territorio nazionale, assicurando in primis la fruizione dei servizi essenziali come la salute, l'istruzione e la mobilità". Interverranno: i deputati M5s Anna Bilotti e Filippo Perconti, il consigliere regionale campano Michele Cammarano. (Ren)