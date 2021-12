Piemonte: nasce la cabina di regia del Pnrr, "è un esperimento a livello nazionale"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- E' un esperimento a livello nazionale, perché siamo la prima realtà territoriale che prova a fare questo lavoro di messa a sistema. Con queste parole il sindaco di Torino Stefano Lo Russo ha introdotto l'incontro costitutivo della cabina di regia piemontese per l'utilizzo dei fondi europei del Pnrr. La conferenza si è svolta questa mattina all'interno della sala auditorium della Città Metropolitana in corso Inghilterra 7 a Torino. Al tavolo hanno partecipato attivamente la Regione, il Comune capoluogo, la Città Metropolitana, l'Università di Torino e il Politecnico. Mentre tra il pubblico c'erano i maggiori rappresentati istituzionali ed economici del territorio. Dai sindaci dei comuni piemontesi, passando per i presidenti della Camera di Commercio e dell'Unione Industriali, fino al presidente di Finpiemonte. (segue) (Rpi)