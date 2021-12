Piemonte: l'assessore alla Sanità, cure domiciliari in calo a causa del Covid

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I numeri degli interventi di assistenza domiciliare programmata (Adp) in possesso all’Asl Città di Torino mostrano effettivamente un calo nel biennio 2019/2020 dovuto alla pandemia: le Adp attive nel corso del 2019 sono state 6 mila 594 mentre nel 2020 se ne sono registrate 5 mila 517. Le verifiche successive, riferite al primo semestre del 2021, annotano 3 mila 289 casi e non sembrano quindi indicare un’ulteriore contrazione degli interventi. Lo ha scritto in una nota letta durante il Consiglio regionale l'assessore alla Sanità Luigi Genesio Icardi rispondendo ad un'interrogazione presentata dal consigliere regionale Silvio Magliano (Moderati). (segue) (Rpi)