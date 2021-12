Lavoro: Iovino (M5s), passaggio gestione navigator da Anpal a Regioni non crei disomogeneità

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

20 luglio 2021

- "Il passaggio della gestione dei Navigator dall'Anpal alle Regioni, deve essere accompagnato da garanzie per il futuro di figure professionali che hanno svolto un lavoro egregio durante la pandemia e che sono oggi indispensabili per far decollare tutte le misure di politica attiva del lavoro, a cominciare dalla fase 2 del reddito di Cittadinanza. Non possiamo creare situazioni di disomogeneità. Garantire il futuro occupazionale di persone che, dopo aver superato una selezione durissima, hanno acquisito enormi competenze, equivale a garantire assistenza per centinaia di migliaia di cittadini per il loro inserimento o reinserimento nel mercato del lavoro. Grazie ai Navigator, in due anni è stato trovato un lavoro a oltre 500mila percettori di reddito di cittadinanza, nonostante in alcune regioni non si sia ancora provveduto al potenziamento dei centri per l'impiego". Lo ha dichiarato il deputato del Movimento 5 Stelle Luigi Iovino. (segue) (ren)