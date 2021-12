© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- E infine facciamo innovazione, contribuendo a scaricare a terra le tecnologie che creiamo con la nascita delle startup e le proprietà intellettuali protette. Tutto questo viene fatto in aree di sviluppo come la Città dell'aerospazio in corso Marche, l'Environment Park che diventerà un parco della transizione ecologica e l'area di Mirafiori sull'industria 4.0 e la mobilità sostenibile. (Rpi)