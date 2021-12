Lavoro: Gribaudo (PD), fare chiarezza su aggressione del funzionario Fillea ad Alba

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un funzionario di Fillea Cgil "è stato aggredito mentre svolgeva la sua attività in un cantiere di Alba. Una vicenda grave su cui spero si faccia presto luce". Lo afferma in un post su Facebook Chiara Gribaudo, responsabile Missione giovani nella segreteria nazionale del Partito democratico. "Non possiamo assistere passivi a quanto accaduto. In questa ripartenza abbiamo bisogno di una maggiore attenzione al tema della sicurezza e del rispetto delle regole specie nel settore edile in questo momento trainato dai bonus e molto delicato in materia di sicurezza sul lavoro - prosegue la parlamentare -. Auguro una rapida guarigione al funzionario, a cui va tutta la mia vicinanza personale e politica".(Rin)