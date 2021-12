Campania: Oliviero, necessario censimento regionale per tumori cerebrali (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

20 luglio 2021

- Sulla stessa lunghezza d'onda anche Alessandro Amitrano, Deputato del Movimento 5 Stelle: "E' importante avere anche sul nostro territorio un centro che sia punto di riferimento per le neuroscienze e che convogli le tante eccellenze già presenti nella nostra regione. Possiamo riuscirci solo mettendo a sistema l'impegno dei clinici, dei professionisti e delle componenti politiche". Paolo Cappabianca, presidente della Società Italiana di Neurochirurgia e professore della materia all'Università degli Studi di Napoli 'Federico II', Maria Laura Del Basso De Caro, professoressa di Anatomia Patologica nella stessa Università, e Lorenzo Chiariotti, direttore dell'Unità di ricerca sui tumori cerebrali del Ceinge, si sono detti molto soddisfatti per gli impegni assunti dalla Regione: "Il network è ciò che manca in Campania. Avere una serie di iniziative positive e non coordinarle crea un danno gravissimo. Diagnostica e ricerca, ad esempio, devono camminare di pari passo poiché le scoperte in atto possono rappresentare una nuova era per la lotta ai tumori cerebrali. In neuro-oncologia è possibile fare passi in avanti giganteschi, ma è necessaria la struttura organizzativa". (segue) (Ren)