Piemonte: il 16 dicembre pubblicato online l'annuario statistico regionale

- I numeri del Piemonte sono un utile strumento di lavoro per decisori pubblici e privati, università ed enti di ricerca scientifica, cittadini e studenti con finalità sia divulgative che scientifiche e possono essere di supporto alla programmazione delle politiche e degli interventi regionali. Con queste parole l'assessore allo Sviluppo del Piemonte Andrea Tronzano ha annunciato in una nota stampa l'arrivo dell'annuario statistico regionale di quest'anno. E' la quinta edizione per il documento che raccoglie le principali statistiche ambientali e socio-economiche della Regione. (segue) (Rpi)