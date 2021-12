Abruzzo: da Giunta regionale via libera ai Piani neve 2021-2023

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nel corso della sua ultima riunione, la Giunta regionale abruzzese ha approvato la delibera sul Piano neve per le stagioni invernali 2021/2022 e 2022/2023, che prevede l'impiego di risorse complessive pari rispettivamente a 913.610 euro e 900.000 euro. "Al fine di garantire la circolazione stradale, alla luce dei fenomeni meteorologici di natura nevosa che negli ultimi anni hanno interessato il territorio regionale - ha dichiarato il sottosegretario alla presidenza della regione Abruzzo, Umberto D'Annuntiis - si è ritenuto necessario assegnare le predette somme alle amministrazioni Provinciali, somme che saranno erogate per metà come anticipazione e per la restante metà a seguito di rendicontazione. Gli importi sono stati ripartiti tra le quattro Province in base alla consistenza del patrimonio stradale, che si estende per km1498+721 per la Provincia di Teramo, km 1509+446 per la Provincia di L'Aquila, km 652+776 per la Provincia di Pescara e km 1619+618 per la Provincia di Chieti". (segue) (Gru)