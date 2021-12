Piemonte: nasce la cabina di regia del Pnrr, "è un esperimento a livello nazionale" (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Credo sia veramente positivo il clima di fermento che abbiamo percepito oggi - ha affermato il Rettore dell’Università di Torino, Stefano Geuna -. Si sente da parte di tutti la voglia di fare e anche molta armonia. Il desiderio, pur con la propria autonomia e peculiarità, di essere protagonisti non solo individualmente ma in gruppo, per usare una metafora calcistica. E questo rappresenta un valore aggiunto estremamente importante". Per il rettore del Politecnico Guido Saracco "questa cabina di regia deve diventare strutturale, non solo funzionale alla gestione dei fondi del Pnrr, perché è proprio uno degli obiettivi stessi del Piano nazionale di ripresa e resilienza gettare le basi per una eredità che resti e cresca nel tempo. Dobbiamo fare in modo che questa sinergia e questa comunione di intenti non siano una esperienza isolata, ma un patrimonio per il nostro futuro". (Rpi)