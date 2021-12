Campania: Borrelli (Europa Verde), realizzare subito impianti di compostaggio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Secondo l'ultimo report di Legambiente la Campania è al 54 per cento della raccolta differenziata. Un dato che ovviamente non ci entusiasma ma se 6 anni fa non avessimo fatto approvare la norma sulla raccolta differenziata e l'eliminazione dal piano rifiuti di inceneritori e discariche oggi non saremmo arrivati neanche a questa cifra. Saremmo rimasti l'ultima regione d'Italia mentre oggi siamo avanti a tante altre regioni anche del nord Italia. Per raggiungere risultati migliori, ridurre l'inquinamento e le tasse sui rifiuti dobbiamo realizzare gli impianti di compostaggio su tutto il territorio campano. Non c'è alternativa". Lo ha dichiarato il consigliere regionale di Europa Verde Francesco Emilio Borrelli. (Ren)