Governo: convocata per 16 dicembre Conferenza con Regioni

- È stata convocata per il 16 dicembre alle ore 13:15 la Conferenza Stato-Regioni in seduta ordinaria. All’ordine del giorno, dopo l’approvazione del report e del verbale della seduta del 2 dicembre 2021, l’intesa, ai sensi dell’articolo 44, comma 14, del decreto legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito in legge n. 58 del 2019, sulle modalità unitarie di trasferimento delle risorse del Fondo sviluppo e coesione confluite nei piani di sviluppo e coesione. (Delibera del Cipess n.2/2021, punto c), l’informativa, ai sensi dell’articolo 5, comma 2, del decreto del presidente del Consiglio dei ministri del 9 luglio 2014, sul piano triennale 2021-2023 dell’Agenzia per la coesione territoriale, l’intesa, ai sensi dell’articolo 2, comma 1, della legge 14 agosto 2020, n.113, sullo schema di decreto del Ministro della salute, di concerto con il ministro dell’Interno e con il ministro dell’Economia e delle finanze, concernente l’istituzione dell’Osservatorio nazionale sulla sicurezza degli esercenti le professioni sanitarie e socio-sanitarie, l’intesa, ai sensi dell’articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, sullo schema di decreto del ministro della Salute recante la ripartizione programmatica delle risorse alle Regioni e alle Province autonome per i progetti del Pnrr e del Piano per gli investimenti complementari Pnrr. Si discuterà anche l’intesa, ai sensi dell’articolo 29, comma 2, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, sullo schema di decreto del ministro della Salute, di concerto con il ministro dell’Economia e delle finanze, concernente “Ripartizione del contributo per il processo di riorganizzazione della rete dei laboratori del Servizio sanitario nazionale”, il parere, ai sensi dell’articolo 1, comma 946, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, sullo schema di decreto del ministro della Salute recante i criteri di riparto del Fondo per il gioco d’azzardo patologico (Gap) per l’anno 2021, e il parere, ai sensi dell’art. 2, comma 4, del Decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sul Piano di promozione del ministero del Turismo per il 2021. (Com)