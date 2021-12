Lavoro: Iovino (M5s), passaggio gestione navigator da Anpal a Regioni non crei disomogeneità (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "In Campania – ha ricordato Iovino - viviamo addirittura un paradosso. Oltre a essere regione nella quale i centri per l'impiego vivono le maggiori criticità, a causa anche dell'assenza di un piano di fabbisogno regionale che non consente di procedere all'assunzione di un migliaio di operatori idonei, nella convenzione con Anpal il governatore De Luca ha voluto che i Navigator non potessero né lavorare in presenza né avere accesso alle banche dati regionali. Abbiamo tanti giovani validi e preparati e tanti ex lavoratori che hanno potuto perfezionare il loro bagaglio di esperienza con una formazione ad hoc, così come molteplici sono le aziende in cerca di figure che non riescono a reperire, ma che non attendono altro che una chiamata. Il ruolo dei Navigator – ha concluso il parlamentare M5s - potrebbe rivelarsi fondamentale per incrociare domanda e offerta di lavoro e far ripartire la nostra economia dando lavoro ai cittadini e competitività alle imprese". (ren)