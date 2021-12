Salerno: discarica abusiva nell'ex discoteca, sequestrata (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Più precisamente all’interno dell’area, e sversati su di una superficie di circa 4.000 mq, erano presenti rifiuti di diversa natura e tipologia, anche combusti e pericolosi, quali inerti da demolizione e costruzione, amianto e cemento amianto, pneumatici, miscele bituminose, plastiche e legni combusti, rifiuti urbani, imballaggi di carta e cartone. L’area e le strutture in essa presenti sono state colpite da incendio nel novembre 2019 e si presenta in evidente stato di incuria. Alla luce della situazione di degrado rinvenuta e degli accertati sversamenti di rifiuti riscontrati nell’area, chiaramente utilizzata quale sito di discarica abusiva, i militari hanno posto l’immobile sotto sequestro per i reati di gestione illecita di rifiuti, di discarica abusiva e di combustione illecita di rifiuti, al fine di evitare la commissione di nuovi reati e deferito alla Autorità Giudiziaria i responsabili. (Ren)